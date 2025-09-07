Mondiali: Tonali, 'contro Israele in campo come 11 Gattuso'

"Gattuso ci ha trasmesso fin da subito la sua voglia e la sua cattiveria, che prima non mancava ma era a livelli più bassi. Con Gattuso abbiamo parlato tanto, tutto quello che mi darà lo prenderò come il consiglio di un padre". Sandro Tonali, intervistato da Sky Sport, ha spiegato l'impatto sul gruppo azzurro del nuovo ct.

"Ci ha fatto capire che siamo giocatori forti e quello che possiamo fare. Il nostro primo pensiero è vincere senza guardare alla Norvegia o ai playoff - ha detto il centrocampista del Newcastle - Andiamo con ordine e pensiamo intanto ai tre punti. Dobbiamo fare in modo di essere undici Gattuso in campo".