Mondiali: Trump, Putin mi ha detto 'vorrei tanto esserci'

"Vladimir Putin mi ha detto che vorrebbe tanto esserci". Parole di Donald Trump nell'Ufficio Ovale della Casa Bianca dove, assieme al presidente della Fifa Gianni Infantino, il Presidente americano ha presentato la Coppa dei Mondiali di calcio del prossimo anno ("è un bellissimo pezzo d'oro, posso tenerla?", ha chiesto scherzosamente Trump a Infantino). Mostrando una foto che, a suo dire, Putin gli aveva inviato dopo il vertice in Alaska della scorsa settimana, Trump ha affermato che il capo del Cremlino "desidera moltissimo esserci", ma che "potrebbe venire come non venire" a seconda dell'esito degli sforzi di pace nel conflitto con l'Ucraina.