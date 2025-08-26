Mondiali volley: Danesi attacco tachicardia, 'ma ora tutto ok'

Attimi d'ansia per Anna Danesi, capitana dell'Italia di volley femminile che nel corso del quarto set della partita col Belgio, a Phuket, è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi da sola. "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto", ha spiegato l'azzurra, a RaiSport, al termine dell'incontro poi vinto.

"Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra - le sue parole - anche nei momenti di difficoltà. Continuiamo come oggi, anche meglio". Ora l'avversaria degli ottavi sarà la Germania (le azzurre voleranno a Bangkok con un charter condiviso con le tedesche, e Danesi scherza: "speriamo di batterle anche a carte, in aereo..") o la Polonia. "La Germania ha un gioco molto veloce, la Polonia la conosciamo e l'abbiamo affrontata anche di recente: aspettiamo..".