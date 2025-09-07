Mondiali volley: Danesi "enorme orgoglio, siamo grande squadra"

"C'è enorme orgoglio. Non non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo. Abbiamo fatto uno step mentale incredibile". Così Anna Danesi, capitana dell'Italvolley, ai microfoni di Raisport.

"Nel tie break siamo state solide mentalmente, in ogni situazione - ha proseguito l'azzurra -. Noi sul campo cerchiamo di fare tutto al meglio ma speriamo di poter dare a tutti un esempio di resilienza e impegno, di come insieme si possono superare le difficoltà".