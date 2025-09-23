Mondiali volley: De Giorgi, 'col Belgio bisogna alzare livello'

"Per battere il Belgio dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà, perché ogni partita va riconquistata da capo, ma anche serenità, perché stiamo facendo il nostro percorso": così il ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi alla vigilia del quarto di finale dei mondiali contro il Belgio.

"L'approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita - ha aggiunto il ct al sito della Fipav - sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora".