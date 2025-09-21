Acquista il giornale
Mondiali volley: De Giorgi, 'oggi non perfetti ma splendidi'

Ct Italia: 'Siamo cresciuti e siamo rimasti sempre solidi'

di Redazione Sport
21 settembre 2025
"Oggi non siamo stati perfetti, ma siamo stati splendidi". E' la sintesi del ct dell'Italia di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria sull'Argentina che vale i quarti ai Mondiali. "Siamo cresciuti rispetto alla partita contro l'Ucraina - le parole del tecnico, a RaiSport - e in tornei cosi' lunghi e' importante. Abbiamo fatto una prova solida, loro hanno forzato molte giocate, sono stati pericolosi nelle giocate lunghe, ma noi siamo rimasti sempre solidi. E abbiamo giocato una buona pallavolo"

