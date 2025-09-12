Mondiali volley: Giannelli 'ora tentiamo altra storica impresa'

"Siamo pronti, siamo contenti di essere qui e avere la possibilità di giocarci le nostre carte in questa bella manifestazione, siamo carichi e pronti per disputare questa nuova avventura. La patch ricorda qualcosa di bellissimo e che nessuno ci toglierà mai, ma che riguarda il passato, a noi serve a poco e vogliamo solo tentare di compiere un'altra, storica, impresa". Tocca al capitano degli azzurri, Simone Giannelli, rompere il ghiaccio nel giorno in cui si aprono ufficialmente nelle Filippine i mondiali di pallavolo maschili. L'Italia, che esordirà domenica contro l'Algeria, si presenta con il titolo da difendere. "Arrivare qui da campioni del mondo in carica è una cosa molto bella, che ci inorgoglisce - le parole del palleggiatore azzurro -, soprattutto pensando al fatto che, in virtù della vittoria delle ragazze, l'Italia per qualche giorno sarà campione del mondo con due squadre. Ora di certo la palla è nostra e saremo noi a dover cercare di ripetere l'impresa di tre anni fa trovando le soluzioni giuste che ci possano permettere di bissare quanto fatto in precedenza, siamo consapevoli che sarà davvero molto complicato, ma noi siamo qui e abbiamo voglia di mettere tutti noi stessi in questa avventura".