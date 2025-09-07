Mondiali volley: l'azzurra Orro miglior giocatrice del torneo

Alessia Orro è stata eletta miglior giocatrice dei mondiali di pallavolo. La palleggiatrice azzurra, 27 anni di Oristano, neo campionessa iridata, ha vinto il titolo di MVP del torneo che si è concluso in Thailandia con la vittoria in finale dell'Italia. Miglior centrale la capitana azzurra Anna Danesi in tandem con Eda Erdem, miglior libero l'altra italiana Monica De Gennaro. Miglior opposto la turca Melissa Vargas che nella finale persa con le azzurre ha chiuso con 28 punti.