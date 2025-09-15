Mondiali volley: Manfredi, azzurri possono emulare le ragazze

"Noi ci crediamo, le potenzialità ci sono". Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley, è fiducioso che la nazionale maschile di pallavolo, che ieri a Manila ha esordito nel mondiale con una vittoria, possa emulare il cammino di quella al femminile, vincitrice dell'oro iridato. "Anche quest'anno siamo arrivati in finale della VLN (Volley Nations League, ndr) - ha ricordato a Radio anch'io Sport - Abbiamo un roster importante. E poi, come da sempre io sostengo, l'Italia deve partecipare per arrivare almeno tra le prime quattro".

Di recente Manfredi ha chiesto un rilancio degli investimenti sulle infrastrutture. "A noi servono tantissimo gli impianti di base avendo una base molto diffusa - ha spiegato Manfredi - Stiamo parlando con il ministro dello sport, che ci sta dando delle certezze importanti per quanto riguarda la prossima risoluzione del problema delle palestre scolastiche da mettere a disposizione di tutti. Intanto la federazione ha definito un investimento di almeno 10 milioni di euro, i risparmi di un bilancio sano".

L'emersione delle tante giocatrici di valore che hanno vinto prima l'oro olimpico e di recente il mondiale è frutto "della sinergia tra club e Federazione". Il lavoro tra i primi e la seconda si concentra "tanto sul settore giovanile. Se non si fa sistema non si va nessuna parte".