Mondiali volley: Orro, 'Siamo fenomenali'

"Siamo campionesse del mondo!!!": così ai microfoni della Rai, Alessia Orro. "Eravamo stanche, un po' disconnesse - aggiunge - chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali".