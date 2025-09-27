Mondiali volley: Porro, finale speciale, con Bulgaria battaglia

"E' speciale, non ho parole, ora festeggiamo un pochino, quello che serve, e poi ci concentriamo per la finale". Parola di Luca Porro ai microfoni di Rai due subito dopo aver conquistato la finale ai Mondiali di volley. "La partita di domani - aggiunge l'azzurro - sarà una battaglia come quella di oggi e daremo sicuramente il massimo sappiamo che il livello è altissimo".