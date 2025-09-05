Mondiali volley: Velasco e il tabù Brasile, 'sfatiamolo'

"Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile". Julio Velasco sa come mettere le sue azzurre sull'avviso di fronte all'avversario della semfinale mondiale. L'Italia di volley viene da 34 vittorie di fila, ma la partita di Bangkok, domani alle 14.30, fa storia a se'.

Gli ultimi due incroci col Brasile sono a favore delle azzurre: poco più di un mese fa il successo nella finale di Nations League a Lodz (3-1) e precedentemente la vittoria nel match della prima settimana di quel torneo, 3-0 al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Ma il Brasile femminile non e' mai stato battuto dall'Italia al Mondiale, e nell'edizione 2022 furono proprio le brasiliane a impedire alle azzurre l'accesso alla finale, con un 3-1 nella semifinale di Apeldoorn.