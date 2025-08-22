Mondiali volley: Velasco, 'siamo mentalmente a posto'

"Siamo mentalmente a posto": per Julio Velasco, ct dell'Italia di pallavolo femminile, e' il responso più importante dopo la vittoria delle azzurre sulla Slovacchia, alla prima partita dei Mondiali. "Tutte vogliono batterci - ha detto a RaiSport - e nel primo set siamo andati in difficolta' su difesa e muro. Ma le ragazze sono state brave a non fermarsi sugli errori: in allenamento se li fai, ripeti, in partita non puoi permettertelo. Devi subito pensare al punto successivo". Elogi a Stella Nervini, la piu' giovane del gruppo ("lei e' stata molto brava in questo"), e a tutta la squadra per l'esultanza finale. "Mi e' piaciuto molto - ha spiegato Velasco - che alla fine abbiano festeggiato il successo, come se avessimo battuto il Brasile: e' segno di umilta' e rispetto per qualsiasi avversario". "Abbiamo scelto di arrivare tardi in Thailandia - ha poi spiegato Velasco - e non tre giorni prima per il fuso, perche' sappiamo che sara' lunga...Ci saranno 3 settimane, e dobbiamo affrontarle palla dopo palla, passo dopo passo".