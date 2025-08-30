Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Mondiali volley: Velasco soddisfatto, ora pensiamo ai quarti

"Con Germania partita diversa da quello che mi aspettavo'

di Redazione Sport
30 agosto 2025
"Con Germania partita diversa da quello che mi aspettavo'

"Con Germania partita diversa da quello che mi aspettavo'

XWhatsAppPrint

"E' stata una partita diversa da quello ci aspettavamo. loro ricevevano male e questo ci ha avvantaggiato. E' stata una partita difficile, la forza mentale è stata importante". Così ai microfoni della Rai il ct della nazionale italiana di pallavolo donne, Julio Velasco.

"Non ci siamo abbattuti quando ci hanno messo in difficoltà - ha aggiunto - Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita. Nessuno ci regala niente".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su