Monza-Genoa, Palladino in campo per punti pesanti

Domani, con il Genoa, Palladino ritroverà sulla panchina avversaria l'amico Gilardino: "Con Alberto c'è un rapporto di amicizia davvero speciale: abbiamo giocato insieme in Nazionale e 6 mesi allo Spezia. Ho conosciuto un ragazzo umile e gli faccio i miei complimenti perché ha fatto davvero molto bene: ha fatto un percorso diverso dal mio, ha più esperienza, il Genoa sa quel che vuole. Domani il Monza deve dare un grande impatto emotivo, perché ora i punti iniziano a essere importanti. Quella di domani non sarà decisiva, ma sarà dura: affronteremo una squadra alla nostra portata e siamo pronti a giocarcela. Palladino spiega: "Domani siamo tutti pronti, ho l'imbarazzo della scelta. In settimana ho stravolto la squadra quattro o cinque volte in questi giorni e la formazione ancora non la so, ma mi piace lo spirito che hanno avuto i ragazzi nell'avvicinarsi all'appuntamento".