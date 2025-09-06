Monza, la Ferrari di Leclerc seconda dietro Norris
Nelle terze libere Hamilton settimo, nono Antonelli
La Ferrari resta competitiva nella terza sessione di prove libere a Monza. Dietro la McLaren di Lando Norris (primo in 1'19"331), Charles Leclerc sfrutta la scia di Bearman e conferma la seconda piazza (+0.021), davanti all'altra McLaren, guidata da Oscar Piastri (+0.165) ed alla Red Bull di Max Vestappen (+0.167). Un po' più indietro la Rossa di Lewis Hamilton, settimo (+0.267). Nono tempo per Kimi Antonelli (Mercedes).
