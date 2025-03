Monza: Nesta punta su Pessina per la sfida decisiva contro il Torino

"Cerchiamo stimoli in ogni piccola cosa. Proviamo a stimolare tutti i giocatori in più modi. Domani, per esempio, Matteo Pessina torna in panchina e questa cosa ci dà entusiasmo": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro il Torino. Il capitano biancorosso intravede, quindi, il rientro dopo mesi di infortunio: "Giocatori come lui e come Roberto Gagliardini stanno accelerando: è importante perché danno fiducia anche ai più giovani, questa sarà una cosa importante per noi".

Comincia un mese delicato per il Monza, che per compiere l'impresa e centrare la salvezza non può proprio più sbagliare: "Il Torino è una quadra diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata, quando lo avevamo trovato in un momento non positivo e non siamo riusciti a sfruttarlo. C'era l'opportunità di vincere e non ci abbiamo provato. Ora il Torino è cresciuto, è molto più forte: hanno fisicità in difesa, gente forte in mezzo al campo e profondità in attacco".

In settimana a Monzello c'è stata la visita del commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti: "Non era programmata. Mi ha visto triste e arrabbiato in sala stampa dopo la sconfitta con la Roma e mi ha chiamato il giorno dopo. Non avevo ancora il numero di telefono del mister, ma ho risposto ed era lui. È venuto, mi ha dato dei consigli ed è stato super: non mi era mai capitato che il ct venisse in visita al centro sportivo dopo avermi visto triste in sala stampa. Anche i ragazzi erano stupiti, questa visita ci ha portato qualcosa. Se vogliono andare in Nazionale bisogna spingere forte".