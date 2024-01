Monza priva di Di Gregorio anche nel match contro Empoli

L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha sottolineato l'importanza di un approccio diverso alla partita durante la settimana successiva alla sconfitta per 1-5 contro l'Inter, che già dopo 14 minuti era in vantaggio per 2-0. Il 36% dei 25 gol subiti dalla sua squadra in campionato sono arrivati nei primi 15 minuti. In vista della sfida cruciale contro l'Empoli, domenica alle 15, i giocatori del Monza dovranno fare a meno del portiere Michele Di Gregorio, ancora alle prese con una grave contusione rimediata contro il Frosinone. Pertanto, sarà confermato Alessandro Sorrentino tra i pali, con una difesa che aspetta ancora i ritorni di Armando Izzo (che fino a pochi giorni fa aveva problemi al ginocchio dopo un intervento al piede per la rimozione di un neuroma di Morton) e Andrea Carboni, che si è recentemente ripreso da una microfrattura al piede. Per il ruolo di centrale, ci sarà una competizione tra Pablo Marì e Roberto Gagliardini, con Luca Caldirola e Danilo D'Ambrosio ai lati. Palladino dovrà fare a meno anche dell'ex giocatore del Pisa, Samuele Birindelli, squalificato, e di José Machin, impegnato nella Coppa d'Africa con la Guinea Equatoriale. Durante la settimana, Daniel Maldini, finora unico acquisto del Monza, si è allenato con il gruppo ed è stato in panchina contro l'Inter, in attesa del suo possibile debutto proprio domenica.