Mornati nuovo segretario generale Comitati olimpici europei

L'italiano Carlo Mornati e' stato appena eletto all'unanimita' segretario generale dei Comitati olimpici europei, riuniti in assemblea a Francoforte. Prende il posto di Raffaele Pagnozzi, che e' stato in carica 19 anni. Mornati, 52 anni, ex canottiere medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney 2000, e' segretario generale del Coni.