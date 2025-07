Morte Diogo Jota: Infantino, "giorno triste per il calcio"

Oggi è un giorno molto triste per il calcio per la perdita di Diogo Jota e di suo fratella Andrè. Ho avuto l'opportunitaà di incontrarlo in Qatar: una fantastica persona, un grande figlio, padre e compagno. Nel Mondiale per club osserveremo un minuto di silenzio. Non ci sono parole in questo momento ma ovviamente tutta la famiglia della Fifa e del calcio stringe in un grande abbraccio le loro famiglie.

In un messaggio video il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ricordato così i due calciatori portoghesi morti tragicamente oggi in un incidente d'auto. Un minuto di silenzio sarà osservato in occasione di ciascuna delle partite dei quarti di finale del Mondiale per club, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio, mentre le bandiere sono state poste a mezz'asta presso la sede della Fifa, a Zurigo, in Svizzera.