Morto il padre di Lukaku, 'non sarò più lo stesso'

di Redazione Sport
29 settembre 2025
Lutto per Romelu Lukaku: l'attaccante del Napoli ha annunciato su Istagram la morte del padre. "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so - scrive il numero 9 postando una foto di lui da piccolo con il padre - ti sarò per sempre grato. La vita non sarà mai più la stessa, non sarò più lo stesso".

"Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare, il dolore e le lacrime scorrono a fiumi ma dio mi darà la forza per rimettermi in sesto" dice ancora Lukaku che poi chiude così il post: "Grazie di tutto Roger Menama Lukaku. Vecchio re, per gli amici. Mio papà"

