Moto: Bagnaia "andata come m'aspettavo, aumentato il vantaggio"

"Sono molto contento, siamo riusciti ad aumentare il vantaggio su Martin e sarà importante per la gara di Valencia". Così Francesco Bagnaia dopo il Gp del Qatar, che ha chiuso al secondo posto. "Quello che mi aspettavo ieri è successo - ha aggiunto -. Sono stato perfetto alla partenza, sono stato davanti per tanto tempo, ma Diggia è stato incredibile. Ho cercato di gestire le gomme, ma poi ho commesso un errore e sono andato fuori". "È stato un weekend incredibile e la gara è stata fantastica - ha detto a sua volta il vincitore, Fabio Di Giannantonio -. Quando ero dietro Pecco sapevo di averne di più, a metà gara avevo problemi con l'anteriore ma ho visto che li aveva anche lui. È una redenzione per me e per tutte le persone che mi sono state vicine", ha concluso il pilota romano.