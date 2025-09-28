Moto: Giappone; Bagnaia, 'congratulazioni a Marc, merita titolo'
Torinese:'Contento per la mia performance, continuerò così'
"Congratulazioni a Marc si merita questo titolo": Francesco Bagnaia si complimenta con il compagno di squadra Marc Marquez, nuovo campione del mondo della classe MotoGp. Il pilota della Ducati, vincitore del gp del Giappone oggi (nonostante un problema alla sua moto) e della Sprint ieri, parla poi del suo week end giapponese: "Sono felice per la mia performance, continuerò in questo modo".
