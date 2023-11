Moto: Malesia; a Alex Marquez le seconde libere, 8/o Bagnaia

E' di Alex Marquez il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del gp della Malesia. Con il tempo di 1:57.823 il pilota del team Gresini, scalza Jorge Martin dal primato. Terzo crono a +0.409 per Jack Miller. Ottavo tempo per la Ducati del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia con un ritardoi di 0.597. Completano la classifica dei dieci che sono automaticamente qualificati al Q2 di domani Brad Binder quarto a +0.484, Maverick Vinales quinto a +0.489, sesto Luca Marini (a +0.511), settimo Fabio Quartararo (a +0.576), ottavo Bagnaia, nono Marco Bezzecchi (a +0.627) e decimo Johann Zarco a +0.664. Dovranno partire dal Q1 domani, tra gli altri, Franco Morbidelli (11/o), Bastianini (12/o), Di Giannantonio (14/o), Marc Marquez (15°/o) e Aleix Espargaró (20/o), quest'ultimo dopo essere scivolato nelle Libere 1, è caduto altre tre volte nella seconda sessione, per fortuna senza gravi conseguenze.