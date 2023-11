Moto: Marc Marquez operato dopo il test a Valencia

Sui propri social Marc Marquez ha confermato che dopo il test di Valencia si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema della sindrome compartimentale al braccio destro, quello già operato quattro volte in seguito all'incidente del 2020. Un handicap che lo ha condizionato nel corso della seconda metà della stagione appena terminata, come ha rivelato lo stesso Marquez. Per questo motivo ieri mattina si è sottoposto a operazione, al fine di arrivare nel miglior stato di forma possibile in vista della stagione 2024, che correrà con la Ducati del team Gresini.