Moto: Quartararo, 'voglio riportale la Yamaha alla vittoria'

Fabio Quartararo arriva ad Austin, dove domenica si coppre il gran premio del Texas di motociclismo, dopo aver prolungato il contratto con la Yamaha. Il francese fissa subito i suoi obiettivi. "Arriviamo ad Austin con del lavoro da fare - le parole del francese - Abbiamo perso l'opportunità di provare a Portimao, quindi dobbiamo lavorare duro questo fine settimana. Sono felice di aver annunciato la mia permanenza in Yamaha. Penso che questo aiuterà noi, sia me che la squadra, perché abbiamo espresso chiaramente le nostre intenzioni. Voglio riportare la Yamaha alla vittoria e loro sono motivati a sviluppare la moto. Quindi ora possiamo concentrarci completamente sul lavoro che dobbiamo fare per arrivare a quel punto".