Moto: Rins torna sotto i ferri, salta la Thailandia

Alex Rins non correrà il GP della Thailandia. E' stato lui stesso a darne notizia, con un post su X. Lo spagnolo del team Honda LCR si deve sottoporre ad un ulteriore intervento alla gamba destra, operata dopo l'incidente del Mugello - nel quale aveva riportato la frattura di tibia e perone -, che continua a causargli dolore. "Abbiamo identificato la causa e mi sottoporrò a un piccolo intervento chirurgico. Non sarò in Thailandia ma continuerò a lavorare per un recupero completo" ha scritto Rins.