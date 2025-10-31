Moto3: Dettwiler ha lasciato la terapia intensiva

Ha lasciato la terapia intensiva Noah Dettwiler, il pilota svizzero della Moto3 rimasto gravemente ferito durante il warm-up del GP di Malesia. La buona notizia arriva dal team, Cip Green Power, che su Instagram ha dato un aggiornamento delle sue condizioni. I controlli hanno mostrato anche una frattura al collo, non evidenziata in precedenza e Dettwiler dovrà essere operato ancora alla gamba fratturata. Il pilota è stato traferito in una clinica privata di Kuala Lumpur per proseguire le cure, in attesa di capire quando potrà essere trasportato in Svizzera.