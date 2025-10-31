Moto3: Dettwiler ha lasciato la terapia intensiva
Il pilota trasferito in una clinica privata di Kuala Lumpur
Ha lasciato la terapia intensiva Noah Dettwiler, il pilota svizzero della Moto3 rimasto gravemente ferito durante il warm-up del GP di Malesia. La buona notizia arriva dal team, Cip Green Power, che su Instagram ha dato un aggiornamento delle sue condizioni. I controlli hanno mostrato anche una frattura al collo, non evidenziata in precedenza e Dettwiler dovrà essere operato ancora alla gamba fratturata. Il pilota è stato traferito in una clinica privata di Kuala Lumpur per proseguire le cure, in attesa di capire quando potrà essere trasportato in Svizzera.
