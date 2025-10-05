Moto3: Indonesia, Rueda vince gara e titolo mondiale

A Mandalika lo spagnolo José Antonio Rueda (team Red Bull KTM Ajo) vince gara e titolo di campione del Mondo classe Moto3, con quattro gare di anticipo. In Indonesia con lui salgono sul podio due italiani: Luca Lunetta, che torna a gioire dopo l'infortunio di Assen, e Guido Pini, per la prima volta tra i primi tre al traguardo. Partito dalla nona posizione sulla griglia, Rueda - di Siviglia, 20 anni il prossimo 29 ottobre - ha rimontato andando a colgiere il decimo successo stagionale ed il suo primo mondiale.