Moto:Bagnaia 'Indonesia da dimenticare,ora serve essere a posto'

Pilota Ducati dopo il week end da incubo ci riprova in Australia

di Redazione Sport
16 ottobre 2025
L'Indonesia lasciamola da parte, è stata da dimenticare, veramente duro. Francesco Bagnaia prova mettersi alle spalle il week end da incubo di Mandalika e cerca l'ennesimo riscatto a Phillip Island: "Sappiamo che l'Australia va presa un po' con le pinze - dice il pilota Ducati - è una pista in cui bisogna essere a posto. Se si dovessero ripresentare i problemi dell'Indonesia, sarebbe abbastanza complicata. Mentre se riuscissimo a risolverli, potrebbe essere un buon weekend. Senza considerare vento e condizioni climatiche, che sono sempre un po' un'incognita qui".

La rincorsa al 2/o posto, con il mondiale chiuso vinto da Marc Marquez, resta un obiettivo, seppur difficile: "Dipenderà dalle performance della moto - dice Bagnaia -. Abbiamo una riunione col team, spero abbiano trovato la strada. Qui in Australia, se l'anteriore non è stabile, la pista diventa un incubo. Se con Ducati ci siamo chiariti? Abbiamo parlato, ma non cambia niente. Lavoriamo per la stessa squadra e dobbiamo andare avanti nella stessa direzione. Mi sono stufato di parlare di aspetti tecnici, di questo dovete discutere con chi è a capo del progetto".

