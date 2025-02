MotoGP 2025: Bagnaia e Marquez pronti per i test ufficiali con la Ducati Desmosedici GP

A Barcellona, il primo approccio alla Desmosedici GP è stato positivo, ma c'è ancora tanto da fare. Saranno giornate impegnative e, come sempre, ci sarà molto da fare. Partiamo da quanto fatto da Michele (Pirro, collaudatore, ndr) proprio qui in Malesia e lavoriamo sodo per arrivare quanto più competitivi alla prima gara". Così Francesco Bagnaia, che assicura: "Non vedo l'ora di tornare in pista e al lavoro sulla nuova moto".

Il pilota della Ducati, vicecampione del mondo, dovrà aspettare poco: ormai alle spalle l'inverno (agonistico) del mondiale, la MotoGP da domani a venerdì si metterà alla prova nei primi test ufficiali della stagione 2025.

"Non vedo l'ora di iniziare per davvero questa nuova avventura in sella alla Desmosedici GP. Il test di Barcellona di fine anno sembra un ricordo così lontano - aggiunge Marc Marquez, da quest'anno anche lui in sella alla Ducati ufficiale - mentre adesso siamo qui in Malesia. Le prime sensazioni sono state positive, ma abbiamo molto da fare e da provare. Saranno giornate molto lunghe, ma sono motivato".