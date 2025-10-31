MotoGP: a Bulega la Ducati di Marquez in Portogallo e a Valencia

Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez negli ultimi due appuntamenti della stagione, in Portogallo ed a Valencia. Il pilota emiliano del Team Aruba.it-Racing Ducati, campione del mondo Supersport nel 2023, vice campione tra le derivate di serie nel biennio '24-'25 e tester della casa di Borgo Panigale in MotoGP, esordirà quindi con il Ducati Lenovo Team.

"Sono molto contento di poter chiudere una stagione come questa con una bella sorpresa dell'ultimo minuto. Esordire in MotoGP è il sogno di qualsiasi bambino che aspira a diventare un pilota - il commento di Bulega -. In più poter salire per gli ultimi due weekend di gara del 2025 sulla moto Campione del Mondo rende tutto ancora più emozionate. Sarà una bella scommessa, non ho aspettative, prenderò questa esperienza con tutta la calma necessaria anche perché, per ora, ho potuto provare la Desmosedici GP solo a Jerez in occasione del test. Detto questo, la motivazione a fare bene e a dare il massimo in ogni caso non manca".