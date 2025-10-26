MotoGp: Alex Marquez "strategia giusta, vittoria importante"

"Su questa pista non mi trovavo bene ma oggi abbiamo usato un'ottima strategia, siano stati aggressivi al momento giusto. E una vittoria importante per noi" Lo ha detto Alex Marquez dopo il successo nel Gp della Malesia. Lo spagnolo ha anche fatto un "in bocca al lupo" al connazionale José Antonio Rueda e all'elvetico Noah Dettwiler, ricoverati in ospedale dopo un incidente in Moto3.