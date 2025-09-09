MotoGp: Aprilia punta a Misano, Martin 'spero ridurre gap'
Bezzecchi: cercheremo dare il massimo davanti al nostro pubblico
Aria di casa per Aprilia Racing, che questo fine settimana scenderà in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la sedicesima tappa stagionale, prima dell'inizio dei GP extra-europei. Dopo il GP di Catalogna, concluso pochi giorni fa, Bezzecchi e Martin arrivano con l'obiettivo di essere protagonisti davanti al pubblico italiano.
Bezzecchi, deciso a voltare pagina dopo un weekend complicato a Montmeló, arriva alla sua vera pista di casa - abita infatti a meno di 25 km dal Misano World Circuit - ed è determinato a regalare un grande risultato ai suoi tifosi. "Sono contento di andare a Misano, sarà bello riabbracciare tutti i nostri tifosi da vicino. Avremo bisogno del loro calore, soprattutto dopo le difficoltà del weekend scorso a Montmeló, ma siamo concentrati e cercheremo di dare il massimo davanti al nostro pubblico ", ha detto Bezzecchi, che ha chiuso il weekend catalano con un doppio zero a causa di due incidenti nei quali tuttavia è stato praticamente incolpevole.
Da parte sua Jorge Martin è motivato a continuare a costruire il feeling con la RS-GP25 dopo i segnali sempre più incoraggianti delle ultime gare. I suoi ultimi weekend dal suo rientro confermano una crescita costante con la RS-GP. "Ho voglia di arrivare a Misano, dove ho il bel ricordo del test che ha segnato il mio ritorno in squadra dopo l'infortunio. È la gara di casa per Aprilia e andiamo tutti con grande entusiasmo. Stiamo facendo un ottimo lavoro e speriamo di ridurre il gap con i piloti davanti", ha aggiunto Martin.
