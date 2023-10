MotoGp, Bagnaia 2° in Thailandia, bella gara

"Mi sembrava di essere su un videogioco, alla fine ero un po' al limite, la seconda posizione va bene per il campionato dobbiamo continuare così". Nonostante i punti persi su Martin rivale diretto per il Mondiale, Francesco Bagnaia è soddisfatto della sua gara che gli ha regalato il secondo posto. "E' stata una gara veramente bella - aggiunge il leader del Mondiale su Ducati ufficiale - non ero purtroppo incisivo nelle accelerazioni principali. Comunque arrivare secondo in una gara così va benissimo. Il calo della gomma dietro non mi permetteva uno spunto in uscita. In questo weekend ho avuto difficoltà con le gomme ed è stato un peccato perché avevamo un gran passo. E' andata come andata ma dobbiamo prendere il buono di quello che è successo. Per me è stata una delle più belle gare dell'anno e peccato per quel sorpasso all'ultimo"