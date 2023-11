MotoGP, Bagnaia a Valencia, "21 punti non sono tanti"

Dopo il GP del Qatar arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge. Ci dà sicuramente un po' più di respiro, ma non è comunque sufficiente per potersi rilassare. Francesco Bagnaia arriva all'ultimo appuntamento del Motomondiale da leader della classifica piloti, su una pista dove in passato siamo stati veloci e abbiamo il potenziale per fare bene. Ma il +21 su Jorge Martin non gli fa sentire il titolo-bis già in tasca: il nostro approccio al fine settimana non cambierà rispetto alle altre gare. L'obiettivo sarà sempre lo stesso: lavorare bene fin dalla prima sessione di venerdì, fare una buona qualifica e cercare di lottare per la vittoria in gara. Sono tranquillo e non vedo l'ora di scendere in pista per questo ultimo atto della stagione.