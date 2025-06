Motogp: Bagnaia, 'arrabbiato e dispiaciuto, le ho provate tutte'

"L'avete visto tutti, sei giri dove avevo tutto a posto. Appena calata da gomma davanti ho iniziato a fare il gambero, sono andato indietro''. Negli occhi di Pecco Bagnaia si legge tutta la delusione per il quarto posto ottenuto al gran premio d'Italia di Motogp all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze), dopo che nelle prime fasi di gara era riuscito a lottare alla pari con i diretti avversari di queste prime nove gare del 2025, Marc e Alex Marquez. ''Alla fine le ho provate tutte, andavo più forte di Alex, ma non riuscivo ad avvicinarmi. Ogni volta arrivo a 3 o 4 decimi e poi devo mollare perché la gomma davanti non regge. E' il copione di sempre. Sono molto arrabbiato e dispiaciuto perché so cosa posso fare, so di poter vincere le gare, ma non sono nella condizione di poterlo fare''. Poi quasi un grido di richiesta di aiuto: ''Nessuno mi sa spiegare come mai quest'anno non riesco ad andare come ho sempre fatto. Alla fine stiamo lavorando tutti, nessuno escluso, però non stiamo andando da nessuna parte, miglioriamo troppo poco. Quando Di Giannantonio mi ha passato avevo un buco enorme sulla gomma posteriore che vibrava tanto e dove lui mi ha superato io non ho potuto difendermi". Poi però si ricorda di essere un tre volte campione del mondo e si sa che i campioni non mollano mai: ''Io credo che, essendo uno che non molla mai, e come oggi mette sempre tutto se stesso, tutto questo possa solo aiutarmi a comprendere meglio tante situazioni, tante persone e capire cosa poter fare in futuro".