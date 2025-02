MotoGP: Bagnaia e Marquez pronti per il debutto Ducati in Thailandia

Sono i piloti di uno dei team più attesi, quello ufficiale Ducati, mentre si avvicina l'inizio del mondiale MotoGP, in Thailandia. Un'attesa che Francesco Bagnaia e Marc Marquez vivono il primo con impazienza, il secondo con l'emozione del debutto con la sua nuova squadra.

"Non vedo l'ora" confessa Bagnaia, che sul circuito di Buriram vinse l'anno scorso ed é stato competitivo anche nei recenti test. "Il primo GP della stagione è un momento speciale, una gara sempre un po' diversa dalle altre - sottolinea il vice campione del mondo - Arrivo da un pre-season nel complesso positiva, non perfetta, ma dove abbiamo lavorato moltissimo per portare la moto nelle migliori condizioni possibili e fare le scelte più solide a livello di direzione dello sviluppo. Da venerdì inizieremo a fare sul serio su un tracciato che mi piace e che negli ultimi anni è stato favorevole alle caratteristiche di Ducati".

"Sono sempre un po' più nervoso del dovuto per la prima gara della stagione, è sempre un GP speciale. Sono contento di correre in Tailandia, ci arriviamo dopo una bella pre-season e con una buona base, abbiamo lavorato davvero tanto e bene con la squadra. Le gare è vero, sono una cosa diversa, bisogna stare attenti a tutto, ma ho tanta voglia di iniziare e di fare bene, questo sarà sicuramente d'aiuto per la stagione".