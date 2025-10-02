Motogp: Bagnaia 'fiducia ritrovata, punto al 2/o posto mondiale'

"E' cambiata la fiducia, so che il mio pacchetto mi può dare di più in termini di performance. Non vedo l'ora di iniziare forte, partiremo con la stessa moto di Motegi e vedremo cosa riusciremo a fare". Francesco Bagnaia arriva in Indonesia forte della doppietta messa a segno a Motegi, dove il suo compagno di scuderia, Marc Marquez, ha conquistato il nono titolo della sua carriera.

"In passato abbiamo dovuto sistemare alcuni problemi - dice il pilota italiano in conferenza stampa -, ora non dovrebbe essere più così. Il massimo che posso fare è cercare di ottenere il secondo posto, Alex (Marquez ndr) finora ha fatto un gran lavoro, 66 punti sono tanti ma cercherò di fare il massimo per colmarli".

"A Misano abbiamo deciso di provare diverse cose che anche in passato mi hanno dato più fiducia e performance - ha sottolineato Bagnaia -. Se ho provato la moto di Morbidelli? Non lo confermo, ma il feeling è arrivato da qualcosa che avevo provato in passato".

"Conosco il mio potenziale, sapevo che sarei tornato competitivo una volta ripreso a guidare come ero abituato a fare - ha sottolineato -. Ho dovuto aspettare fino al test di Misano per provare qualcosa di diverso sulla moto e da lì sono tornato a guidare come sapevo. Penso di poter proseguire sulla strada del Giappone, questa pista non è mai stata semplice per me e dovrò cercare di adattarmi, ho già parlato con la squadra per il setup. Non mi dispiace comunque come tracciato, vediamo se saremo competitivi da subito".

A chi gli chiede delle urla dentro il casco durante la gara, Bagnaia risponde: "Succede tante volte, ma spesso ho sorriso e anche pianto. Quando guidi una MotoGP sei emozionato 10 volte più del solito, le emozioni sono amplificate. E' un momento in cui ti senti da solo e sei libero di esprimerti senza freni".