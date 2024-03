MotoGP: Bagnaia, grandi tempi nei test ma in gara sarà diverso

Riparte il mondiale MotoGP in Qatar, "su una pista che mi piace e dove abbiamo ottenuto dei bei risultati in passato" sottolinea Francesco Bagnaia, "entusiasta" di iniziare la sua quarta stagione con la Ducati ufficiale del Lenovo Team. "Nei test siamo stati competitivi sia sul passo gara che sul time attack. Sono riuscito a fare un gran tempo, ma c'erano anche le condizioni giuste - aggiunge il bi-campione del mondo della MotoGP - In gara sarà diverso: mi aspetto molti piloti veloci e la competizione sarà alta. In ogni caso siamo pronti e non vedo l'ora di scendere in pista venerdì pomeriggio".