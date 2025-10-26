MotoGp: Bagnaia "ho bucato, una sfortuna ma in gara succede"

"Ho bucato la gomma dietro: la foratura, abbiamo capito dopo, è arrivata al 12/o giro e da lì stavo perdendo pressione. Pensavo di non essere riuscito a gestire bene lo pneumatico, perché di colpo ho iniziato a sentire davvero poco grip. E coincide con quando ho iniziato ad avere il calo. Quindi è un po' una sfortuna, purtroppo sono le gare e può succedere". Così Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato i motivi del suo ritiro nel Gp della Malesia, causato in particolare da un detrito che ha causato un buco nella gomma.

"Non saprei dire come sarebbe finita la gara senza quel problema ma qui abbiamo fatto un bel lavoro, peccato che non siamo riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Vediamo come andrà la prossima gara: questo weekend è stato positivo per diverse situazioni, cercheremo di portare avanti il lavoro fatto". ha aggiunto il pilota della Ducati, che ha anche rivolto un pensiero a Rueda e Dettwiler, i colleghi della Moto3 coinvolti in un incidente nel warm up. "Sicuramente non se la stanno passando bene. Abbiamo avuto comunicazioni ufficiali su Rueda ma non ancora per Dettwiler, speriamo il meglio - ha detto Bagnaia - . C'è da dire che è stato uno spavento davvero grosso, iniziare la giornata in questo modo non è il massimo. Incrociamo le dita sperando che vada tutto bene e che arrivino buone notizie".