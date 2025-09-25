MotoGp: Bagnaia, Marc Marquez ha saputo fare la differenza

"Sicuramente è l'unico pilota che ha saputo fare la differenza. Soprattutto con la GP25: è stato l'unico a poterla guidare al 100%". In vista del GP del Giappone Francesco Bagnaia parla del suo compagno di squadra che può laurearsi campione del mondo a Motegi. "E' stato quasi un campionato senza rivali - aggiunge il pilota Ducati - non ha mai avuto pensieri da parte di nessuno ed è stato imbattibile".

Nel 2024 Pecco aveva dominato a Motegi, quest'anno l'obiettivo sarà ritrovare il feeling perduto. E per farlo Bagnaia riparte da quanto provato ai test di Misano: "E' stato un lavoro anticonvenzionale, non era scontato che potessimo replicarlo anche a Motegi, ma Ducati ha fatto in modo che fosse così e dunque proveremo a seguire quella strada".

Poi al media scrum con gli altri giornalisti in Giappone Bagnaia ha aggiunto: "Mi auguro di poter tornare a guidare con le stesse sensazioni che ho sentito nei test di Misano e di non essere portato in giro dalla moto o essere costretto a correre sulla difensiva. Anche perché, se dovessi avere gli stessi problemi riscontrati durante tutto l'anno, questa pista sarebbe un incubo come a Barcellona. Capirò come sarà il mio weekend già dal primo turno di Libere".