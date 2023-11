MotoGP: Bagnaia, media al posteriore non la scelta migliore

"Purtroppo la gomma media posteriore oggi non era la scelta più azzeccata. L'avevamo provata questa mattina ed ero riuscito ad essere veloce con un feeling molto buono. Però il ritmo di chi ha usato la soft è stato migliore, per cui credo che se avessimo fatto la stessa scelta avremmo potuto lottare per la vittoria". Francesco Bagnaia, oggi quinto nella Sprint a Valencia, spiega così la gara in difesa che ha dovuto condurre, mentre il suo avversario per il titolo, Jorge Martin, è andato a vincere portando a 14 punti il suo ritardo alla vigilia dell'ultimo e decisivo GP della stagione. "Abbiamo perso una buona occasione, ma dobbiamo rimanere positivi: abbiamo un buon passo e un buon setup, e anche il feeling con la moto è ottimo. Mi aspettavo di essere davanti e spingere in gara, ma perdevo tempo in accelerazione. In ogni caso, siamo ancora in una buona situazione - si carica il campione della Ducati ufficiale - Nel caso Jorge vinca, ci basterà chiudere in top 5, ma comunque abbiamo il passo per poter lottare per il podio".