MotoGp: Bagnaia, 'non considero il Qatar come un match point'

"Non considero questo weekend come un match point. Sono troppi 23 punti da guadagnare su Jorge, che sta facendo un lavoro ottimo". Parola di Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio del Qatar classe MotoGp: "E' importante pensare sessione dopo sessione: è tornato a posto il mio time attack, è un tracciato che mi piace: siamo sempre stati competitivi a parte l'anno scorso e penso che la nostra moto si adatti a questa pista" Poi Bagnaia parla della sua caduta del 2022 in Qatar: "Ero al limite, stavo lottando con Jorge e ho perso l'anteriore. Lui poteva farsi davvero male, è stato un inizio problematico della stagione. Bastianini? Ne ho parlato col team, se è in grado di spingerlo può farlo, poi vedremo dalle situazioni. Penso che proveremo a collaborare". Infine il punto sulla classifica: "14 punti - sottolinea Bagnaia - non sono nulla, ogni weekend si possono vincere o perdere tanti punti. L'importante è mantenere la calma e dare il massimo. Sarà ancora un testa a testa".