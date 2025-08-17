Acquista il giornale
MotoGp: Bagnaia "problemi continui, è difficile da accettare"

Pilota Ducati "più lento di 12'' rispetto al 2024, con capisco"

di Redazione Sport
17 agosto 2025
"Sono sempre stato veloce qui e oggi invece ho lottato per l'ottavo posto, prendendo 12 secondi dal vincitore. Dall'inizio dell'anno non sappiamo perché ci sono questi problemi. È una situazione difficile da accettare ed è un peccato". Lo ha detto Francesco Bagnaia, parlando a Sky Sport della prova nel Gp d'Austria. "Cosa è successo? Mi piacerebbe saperlo. È un po' quello che è accaduto in tutta la stagione, ci sono cose che fatico a capire", ha proseguito il pilota della Ducati, che allo Spielberg ha vinto dal 2022 al 2024.

Ripercorrendo l'andamento del fine settimana, Bagnaia ha ricordato che "venerdì andavo molto forte con gomme usate e questo comportamento c'è stato anche nelle libere di ieri. In qualifica - ha aggiunto - le sensazioni non sono state delle migliori e nella Sprint è successo quello che è successo (si è ritirato per un problema al pneumatico posteriore, ndr). Oggi, di nuovo, molto bene nel warm-up e poi in gara siamo tornati ai soliti problemi. Il potenziale c'è, ma non riusciamo a esprimerlo".

