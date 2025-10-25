MotoGp: Bagnaia "sono felice per me e per il team, se lo merita"

"Sono felice per me e per il team, che si merita questo risultato. Io soffro ma anche per loro non è facile". Così Francesco Bagnaia dopo la vittoria nella gara sprint del Gp della Malesia. "Un mese fa avevo difficoltà, ora riusciamo ad essere competitivi ma dobbiamo continuare a lavorare per chiarire la situazione - ha aggiunto il piemontese -. Quel che è successo quest'anno non mi era mai capitato e bisogna capire cosa sta succedendo. Abbiamo fatto qualche intervento che ha dato risultati, continuiamo a lavorare come abbiamo fatto in questo fine settimana"