MotoGP: Bastianini, in Qatar ci sono presupposti per fare bene

"Sono contento di ripartire dal Qatar, dove ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP nel 2022". Enea Bastianini attende con entusiasmo la gara d'apertura del Motomondiale 2024 per potersi definitivamente scrollare di dosso la sfortuna che l'anno scorso l'ha privato per infortuni vari di gran parte della stagione. "Negli ultimi test precampionato a Losail siamo stati veloci e competitivi - sottolinea il pilota della Ducati ufficiale - perciò i presupposti per fare bene ci sono. Ovviamente, durante il weekend del GP le condizioni saranno diverse dal test, perciò bisogna restare coi piedi per terra. Lavoreremo sodo fin dal primo turno per iniziare questo 2024 con il piede giusto".