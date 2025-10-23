MotoGP: Bezzecchi, "sono in forma ma non mi sento il migliore"

"Sto attraversando un buon momento, sono in forma, però non mi sento il pilota più forte della griglia". Marco Bezzecchi, reduce da un primo ed un terzo posto nella sprint e nella gara in Australia, alla vigilia del fine settimana in Malesia ha esortato il team Aprilia a "godersi il momento", ma anche "a restare concentrati per continuare a migliorare e costruire una buona base per il 2026". "Difficile dire se riuscirò a confermarmi qui, tutte le piste sono diverse. Sepang è l'unica su cui ho i riferimenti dei test e sono curioso di capire come sarà la prima reazione della moto" ha aggiunto.