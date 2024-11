Motogp: cancellato il gp di Valencia

Il finale del mondiale della MotoGP non si disputerà a Valencia. Il gp, ultima tappa della stagione in programma dal 15 al 17 novembre, è stato infatti cancellato in seguito alla tragedia causata dall'alluvione che ha colpito l'intera regione: la decisione è arrivata in accordo con le autorità della comunità valenciana e dopo la riunione della safety commission. Previsto lo spostamento della corsa in un'altra sede, che verrà comunicata in seguito.