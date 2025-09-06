MotoGp: Catalunya; Bagnaia resta fuori da Q2, partirà 21/o

Francesco Bagnaia non parteciperà alla Q2, la seconda parte delle qualifiche della MotoGp che definirà le prime file della griglia di partenza del Gp di Catalunya. Il pilota della Ducati ha ottenuto solo l'undicesimo tempo e nella gara sprint del pomeriggio e in quella di domani partirà solo 21/o.

Hanno centrato invece l'obiettivo nella Q1, invece, Fabio Quartararo, che con la Yamaha ha segnato il nuovo record della pista in 1:37.906, e Fabio di Giannantonio con la Ducati Vr46.